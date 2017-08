Cameroun: Emile Andze Andze - « Nous avons à cœur d'achever l'Hôtel de ville »

interview

Maire de Yaoundé 1er. Monsieur le maire, de nombreux observateurs affirment que vous êtes à la tête d'une commune sensible et stratégique.

Comment percevez-vous cette affirmation ?

Yaoundé 1er est un vaste arrondissement, qui couvre une superficie d'environ 5600 hectares, avec une population estimée à près de 400 000 habitants. Il comprend une zone urbaine et une importante zone rurale, en voie de forte urbanisation. Notre commune a un caractère sensible et très stratégique.

En même temps qu'elle présente des spécificités que vous ne retrouverez nulle part au Cameroun. A titre d'illustration, Yaoundé 1er abrite le palais présidentiel et son illustre occupant, le président Paul Biya. C'est donc une commune-siège des institutions de la République.

C'est également sur son territoire, qu'on retrouve, par exemple, la préfecture du Mfoundi, la délégation générale à la Sureté nationale, l'Hôtel de ville de Yaoundé, la CRTV dans ses deux composantes radio et télé, la cathédrale Notre Dame des Victoires et la quasi-totalité des représentations diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun.

Depuis votre réélection, en 2013, Yaoundé 1er est une localité en chantier. Pouvez-vous dévoiler les ressorts de ces actions multiformes ?

Notre commune est effectivement un vase chantier. Courant 2013, nous avons élaboré, de manière participative, un Plan communal de développement. Les populations ont de ce fait identifié l'ensemble de leurs problèmes, classés par ordre de priorité.

L'eau potable, l'éclairage public, l'accès aux soins de santé primaire, le chômage des jeunes et les infrastructures routières ont été classés parmi les cinq premières priorités. Au lendemain de notre réélection en octobre 2013, nous avons engagé notre mandature à la résolution de ces besoins prioritaires.

Ce programme a permis en trois ans de renforcer les capacités d'au moins 1500 jeunes dans plusieurs modules. Concernant le volet social, la commune dépense pas moins de 50 millions de F par an, pour la prise en charge des frais médicaux, de soutien scolaire et des bourses d'excellence au profit de nos populations défavorisées et vulnérables.

Au niveau des infrastructures routières, plusieurs actions sont aussi menées. Mais beaucoup reste à faire.

Doit-on classer la construction de votre Hôtel de ville dans le registre des chantiers abandonnés ?

Nous avons à cœur de terminer ces travaux. Ces travaux reprennent très bientôt. Nous avons eu la mauvaise fortune de tomber sur un prestataire dont la surface financière était limitée. Mais, avec l'aide du ministère des Marchés publics, ce problème est désormais derrière nous.