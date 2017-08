Tunisie: Attaquer le problème de front

Second constat, une cause aussi urgente et aussi vitale que celle qui consiste à mettre fin aux drames de la route semble, hélas, sombrer dans la banalité. Et la banalité tue... elle aussi. Et malgré les efforts titanesques fournis par les différents intervenants, dans le domaine de la sécurité routière, nos routes continuent, hélas d'être le théâtre de drames quotidiens dus à la circulation automobile.

Pas moins de 23 accidents par jour, causant la mort de quatre personnes et occasionnant des blessures plus ou moins graves à 33 autres surviennent, en effet, sur nos routes. Cela sans compter les autres types de coûts. Soit entre autres une moyenne de deux millions de dinars par jour de dégâts matériels. Cela sans compter aussi le coût du stress national causé par la persistance de ce fléau.

Ce sont là les chiffres qui nous donnent une idée plus précise sur la triste réalité et qui ne sont autres que les moyennes quotidiennes calculées à partir des données collectées au cours des cinq dernières années (2012-2016), par les autorités compétentes.

Méditons ce chiffre. 18.043 personnes sont mortes en Tunisie suite à des accidents de la route entre 2007 et 2016. A lui seul, il vaut une journée de deuil national et une minute solennelle de recueillement.

Devant cette situation qui dure malgré son caractère urgent, les gouvernements successifs se sont plus ou moins mobilisés, depuis de longues années pour résoudre ce casse-tête. A chaque fois, il est question de mettre en place une stratégie nationale à cet effet.

Espérons que l'actuel gouvernement dont le chef s'était engagé publiquement à le faire, le 4 mai dernier, pourra lancer cette stratégie, d'autant qu'une étude dans ce sens a été élaborée depuis un peu plus de deux ans.

Comment, donc, arrêter ce carnage quotidien sur nos routes ? Ou, pour être un peu plus réaliste, réduire au minimum ces macabres performances que l'on continue de réaliser sur l'asphalte ? Questions qui rongent encore depuis de longues années bon nombre de Tunisiens, à leur tête tous ceux qui sont appelés à résoudre le problème crucial et épineux des accidents de la circulation.

Éliminer les risques

Bien diagnostiquer le problème, éliminer les différents risques identifiés, mobiliser la population contre ledit fléau et enfin l'éduquer. C'est-à-dire changer durablement ses comportements dans le bon sens grâce à une stratégie globale incluant des actions intégrées visant ces trois grands principes, convaincre, contrôler et contraindre.

Un auteur français avait dit l'autre jour, « si nous enregistrons tant d'accidents sur nos routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain conduites par des hommes (et des femmes) d'aujourd'hui sur des routes d'hier ». Une réflexion qui répond pleinement à notre situation.

Ainsi, et afin de réduire les accidents surtout les graves et les mortels parmi eux, il faudrait d'abord en éliminer les risques, ou les réduire au minimum, en nombre et en gravité. Ceux liés aux usagers, ceux liés aux routes et leur environnement immédiat et ceux liés aux véhicules.

Mais aussi ceux que l'on oublie très souvent et qui sont liés à l'interaction entre ces trois types de facteurs. Car l'accident est l'aboutissement de plusieurs chaînes de processus qui, à un moment précis, se rencontrent.

Le fait d'attribuer aux accidents une seule cause, dans nos statistiques (excès vitesse, dépassement interdit, fatigue, etc.) ne possède qu'une efficacité limitée et répond à une vision simpliste du phénomène. Il faudrait donc améliorer les méthodes d'analyse des causes afin de mieux cerner les risques. Mieux, procéder à des analyses dites a priori sur des scénarios fictifs.

Réhabiliter nos routes

Nous avons pour notre part assisté, en tant que témoin oculaire, à la survenue de pas moins de quatre accidents très graves et deux accidents mortels terribles (dont l'un a été causé par un train totalement fautif, contre une voiture particulière).

Tous sont dus en premier lieu au non-respect du Code de la route (sauf celui provoqué par le train). Mais ce qui a permis la survenue de ces accidents était l'absence de protections inviolables ou mieux encore l'élimination proprement dite des risques.

Et là, la majorité de nos routes, nous ne cesserons jamais de le répéter, sont accidentogènes. Des milliers de kilomètres hérités de l'époque coloniale qui sont sillonnés par des véhicules de différents types dont bon nombre sont très lents.

Ces derniers ont la triste réputation d'énerver les automobilistes, car les retenant sur plusieurs kilomètres et de participer ainsi à provoquer les dépassements interdits, dont certains s'avéreront, hélas fatals. Lorsque l'on effectue le constat de l'accident, l'on notera cela : « cause, dépassement interdit ». Or, ce dépassement ne serait pas fatal si la route était plus large, ou si les bas -- côtés étaient plus larges et balisés.

Excès de vitesse, dépassement, fatigue et autres facteurs de risques deviennent donc très graves lorsque les routes sont étroites, à double sens, empruntées par des véhicules lents, sans balise pour éviter arbres et tonneaux et aussi sans dispositifs réfléchissants et anti -dérapage (lignes cloutées) pour la conduite nocturne.

Il est devenu aujourd'hui plus qu'urgent d'effectuer des campagnes massives pour le contrôle de la vitesse. Investir dans tous les types de radars est une priorité nationale et les dépenses occasionnées par l'achat de ce genre d'appareil seront très rapidement amorties.

Près de 11 mille sur les 14 mille vies sauvées, en 10 ans en France l'ont été grâce aux effets des radars (entre 2002 et 2011). En analysant les statistiques, les responsables français ont déduit qu'en réduisant la vitesse de 1% l'on a réduit de 4% le nombre de morts.

Important, le comportement humain est aussi un facteur de risque et non le seul comme s'obstinent à le présenter comme tel certains intervenants, car en fin de conte tout peut être imputé à l'homme, ce qui ne permet pas l'identification et la différenciation des facteurs.

Imputer tout au facteur humain était en quelque sorte un alibi de l'ancien régime qui lui permettait de se soustraire à sa responsabilité de l'état des routes et de leur caractère accidentogène.

Agir sur les comportements

Par ailleurs, rien de sérieux n'a été fait afin de changer les comportements dans le sens d'une meilleure sécurité routière. L'on reste encore au niveau de méthodes obsolètes basées sur des concepts vides tel que celui de « sensibilisation ».

Aujourd'hui, nous sommes appelés à choquer, mobiliser et éduquer. Pour cela, il faudrait lancer une action nationale d'envergure qui impliquerait tout le monde, les professionnels du volant en premier. Basée sur une stratégie à plusieurs étapes, l'action doit réunir toutes les composantes de la population contre ce fléau et provoquer la mise à l'index de tout comportement à risque puis le rejeter.

Sachant que le Tunisien est, en général, peu enclin à respecter les lois et les règlements, ce qui est l'une des causes des multiples problèmes et fléaux dont notre société est victime. Là, une éducation pour la citoyenneté est à entreprendre en profondeur.

C'est ainsi que les médias seront d'un grand secours et pour cela ils doivent sortir des sentiers battus, du genre pleurnicher sur le problème, livrer les statistiques pêle-mêle et enfin conclure en plaçant la balle dans le camp de l'usager de la route.

A la télévision, nous pouvons imaginer, en plus des spots faits par des professionnels, une soirée d'animation en direct avec le visionnage de séquences vidéo prises sur nos route et dénonçant les comportements à risque.

Et qui dit mobilisation dit aussi renforcement du contrôle et de tout ce qui en découle comme pénalisation. Cette dernière doit conduire à une action de rééducation. Exemple, le renforcement du contrôle de la vitesse par radar et la verbalisation des contrevenants. La pénalité ne sera pas uniquement à caractère financier. Le chauffard sera obligé de passer toute une journée dans un centre de réhabilitation au volant avec encadrement et évaluation.

Ce sont là quelques réflexions qui pourraient aider à affronter ce problème. La stratégie nationale contre les accidents de la circulation qui en cours de préparation avec le concours des parties concernées ainsi que des spécialistes du domaine ne manquera pas de les prendre en considération.