Tunisie: Les raisons d'une performance

Les revenus du Groupe « GO » ont augmenté de 5,6% durant la même période pour s'établir à 81 millions d'euros au lieu de 76, 7 millions d'euros, une année plus tôt. Quant aux bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement, ils ont accru de 9% s'établissant à 32,6 millions d'euros contre 29,9 millions d'euros l'année précédente.

Cette croissance continue des revenus est due aux investissements stratégiques réalisés à Malte et à Chypre. Ils ont concerné ses réseaux, ses solutions, ses systèmes d'information et ses contenus multimédia. Sur le marché maltais, il a été possible d'assurer un déploiement continu de la «Fiber-to-the-Home» qui a contribué à une croissance de la base clientèle du très haut débit et de la télévision. La portée du réseau s'étend à d'autres ville et villages pour dépasser actuellement les 20% des foyers dans le pays.

Le réseau le plus rapide

« GO » qui dispose, en outre, du seul réseau 4G connecté à la fibre à Malte, a réalisé au cours des deux dernières années des investissements importants dans ses réseaux mobiles. Les clients ont pu profiter du réseau le plus rapide du pays comme certifié, récemment, par «Net Check», une société allemande indépendante, spécialisée dans l'évaluation de la qualité des réseaux. Le nombre des clients a, d'ailleurs, dépassé les 530.000.

Dans le segment entreprise, « GO » continue à fournir des solutions de communication globales. Un nouveau « Data Center » de pointe est en cours de construction pour le développement des solutions intégrées, ce qui va permettre de renforcer l'infrastructure du Groupe.

A Chypre, « Cablenet » continue d'investir pour l'expansion de son réseau et atteindre d'autres villes et banlieues tout en améliorant la capacité et le débit de son réseau. Les investissements seront intensifiés au cours des années à venir. Le nombre des clients dépasse les 58.000. Les coûts de vente et les charges fixes s'élèvent à 67 millions d'euros soit une hausse 2,1 millions d'euros sur la période indiquée.

Au cours du premier semestre de cette année, le Groupe affiche un bénéfice avant impôts de 13,5 millions d'euros contre 17,1 millions d'euros à la même période de 2016. Cette baisse s'explique par le gain exceptionnel de 6,1 millions d'euros suite à l'acquisition, en 2016, d'actions dans « Cablenet » et la réévaluation des investissements dans celle-ci. Le Groupe est dans une position financière saine. Au 3 juin 2017, les actifs totalisent 247,6 millions d'euros, financés à hauteur de 43,2% par des capitaux propres.