Tunisie: Une belle démonstration de l'interculturalité

Mounir Troudi dans la peau de Jean Sébastien Bach, le talent et le doigté de Sinda El Atri et la maestria de l'Orchestre méditerranéen de Tunisie. Un cocktail original qui a attisé la curiosité du public de découvrir cette première d'une œuvre revisitant la vie du célébrissime compositeur classique allemand, jeudi soir au musée de Carthage dans le cadre de la 53e édition du festival international de Carthage.

Une œuvre rêvée et imaginée par le duo original, Sinda et Mounir, ressuscitant Bach pour le sortir de frontières qu'il n'a jamais quittées, celles de son pays natal, l'Allemagne, pour lui faire visiter Carthage dans une croisière qui le mènera jusqu'en Inde, via le Kurdistan, en passant par des pays de la plus belle des mers, la Méditerranée.

Le ton est donné dès l'embarquement avec l'œuvre «Prélude et fugue Sol mineur BWV 861» par une Sinda El Atri égale à elle-même dans une interprétation d'une simplicité touchante en compagnie des quatre membres de l'Orchestre méditerranéen de Tunisie, sur les 13 que compte le groupe récemment créé par les co-auteurs de «Bach on the bac».

Et puis, ce fut au tour de Mounir Troudi de se joindre à l'équipage en capitaine de navire pour nous raconter les différentes escales de ce périple marin chantant des poèmes de Mansour Hallèche sur fond de symphonies de Bach, mais aussi dans les langues des pays traversés.

Un Mounir Troudi dans une version inédite, comme on ne l'a jamais vu auparavant, interprétant avec une étonnante aisance les symphonies du compositeur allemand en kurde, hindou espagnol et arabe, au gré des ports de transit, jusqu'à l'accostage à Carthage.

Une découverte à la fois surprenante et séduisante du nouveau style de Mounir Troudi, joliment agrémentée par la prestation élégante et raffinée de la belle Sinda El Atri au piano. Un projet inédit qui a sans nul doute de beaux jours devant lui.