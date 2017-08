Angola: Élections 2017 - Le programme du MPLA correspond aux attentes de la jeunesse

Cent quatre vingt et un congolais de la RDC, qui tentaient de violer la frontière entre la province de Zaire… Plus »

En ce qui concerne le discours de João Lourenço, les jeunes ont dit qu'ils espéraient de lui des messages d'espoir concentrés sur le bien-être social et économique de la province et de la jeunesse en particulier.

A son tour, Fidel Dua, étudiant de 4ème année de sociologie, École Supérieure Polytechnique de Malanje, a salué les mesures contenues dans le programme de gouvernance du MPLA 2017-2022, centrées sur la réduction de la dépendance du secteur pétrolier, grâce à la mise en valeur et rentabilité d'autres secteurs, tels que l'agriculture et le tourisme.

"La réalisation du rêve d'une maison propre et du premier emploi trouveront un soutien, si le MPLA remporte les élections générales du 23 août", a réitéré l'étudiante Ângela Muanda, 19 ans, de la 1ère année de la Faculté de médecine, dans l'Université Lueji A'Nkonde, qui a souligné l'expérience gouvernementale que le MPLA accumule et sa maîtrise des difficultés du peuple.

À son tour, Luís Jordão, 33 ans, et étudiant en 2e année de psychologie clinique, de l'Ecole Supérieure Polytechnique, a reconnu l'adaptation du programme de gouvernance du parti aux lignes directrices pour la lutte contre la corruption et la promotion du mérite, en vue de renforcer la confiance des citoyens.

