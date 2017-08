Angola: Elections 2017 - Parution d'un livre sur les discours de João Lourenço

Cent quatre vingt et un congolais de la RDC, qui tentaient de violer la frontière entre la province de Zaire… Plus »

"Mon parti a conscience de ce qui a été mal fait tout au long du mandat qui s'achève, c'est la raison pour laquelle il a promis d'assumer une nouvelle attitude dans l'application des programmes clairs et concrets qui seront approuvés par le Gouvernement et ratifiés par l'Assemblée nationale », a-t-il dit .

Ce politique a tenu ces propos lors d'une rencontre avec les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les commerçants, les étudiants, les religieux et les représentants de la société civile, a souligné qu'une équipe serait créée pour étudier les discours et publié un plan des compromis assumés par le candidat du MPLA au poste de Président de la République.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.