Tunisie: Un site, une histoire

Le site de Dougga est remarquable par sa taille -- 70 hectares --, la bonne conservation de ses monuments et la richesse historique de son passé punique, numide, romain et byzantin. Parmi les monuments qui font la renommée de Dougga se trouvent le mausolée libyco-punique, le Capitole, le théâtre ainsi que les temples de Saturne et de Junon Caelestis.

Pour ramener le public à la découverte de ce site, le comité directeur du festival international de Dougga a concocté un programme pour tous les goûts et pour toutes les tranches d'âge.

La soirée d'ouverture du 11 août sera une immersion dans l'univers du ténor tunisien Hassen Doss avec son nouveau spectacle «Tayer».

Des chansons, inspirées de notre patrimoine, se retrouvent dans la grande toile de «Tayer». Une toile qui est caractérisée par un genre musical assez singulier mais aussi par une mise en scène exceptionnelle. Six talentueux musiciens ainsi qu'une chorale de vingt personnes accompagneront le ténor. La danse sera omniprésente tout au long du spectacle avec différents tableaux méticuleusement chorégraphiés qui animeront chaque morceau musical.

«Tayer» est un genre nouveau d'expérimentation dans le domaine du spectacle. Un travail pluridisciplinaire qui engage activement son public à travers des sensations, des sentiments. La suite dramaturgique, les personnages, la musique, les décors, les costumes, le maquillage et l'éclairage n'en finiront pas de nous attirer vers ce qu'il y a de plus extrême en nous et surtout en notre société, notre folklore, simplement notre identité.

Le programme se poursuit jusqu'au 26 août avec les meilleurs spectacles à grand succès public : «Abdelli, the last year», un spectacle plein d'audace et de sous-entendus qui ont bien fait rire le public, le show musical de Nour Chiba, Ziara de Sami Lajmi, une soirée tuniso-syrienne de Tarab avec Sofien Zaïdi et Souhaïb Al Halabi, une soirée de musique populaire et la clôture avec la star libanaise au répertoire romantique, Zied Borji.

Côté star internationale, le festival de Dougga a pensé répondre aux attentes du jeune public en programmant deux des meilleurs groupes de musique roumaine dont le succès a rejoint une dimension internationale, Deepside Deejays qui partageront la scène avec le rappeur tunisien Master Sina le 19 août et Akcent le 24 août.

Les prix des billets varient entre 10 et 15 dinars et plusieurs agences proposent le transport, le dîner et la visite de la région.