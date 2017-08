Tunisie: «Il est difficile d'organiser les municipales dans trois mois»

Le ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'Homme a annoncé, le 21 juillet 2017, la création d'un nouveau parti politique baptisé Mouvement de la Tunisie d'abord. Fondé par Ridha Belhaj, ce parti est représenté au parlement par quatre députés, à savoir Khemaies Ksila, Abdelaziz Kotti, Boujomaa Remili et Naceur Chouikh.

Remili s'est dit étonné de la décision de Machrou Tounès et de l'Union patriotique libre (UPL) de se retirer du Front sans donner d'explications, au moment où, a-t-il fait observer, la Tunisie a plus que besoin de rassembler ses forces progressistes et démocratiques afin d'équilibrer le paysage politique.

Le Front du salut et du progrès a décidé la création d'une commission de réflexion sur le déroulement des élections. Ses membres seront appelés à préparer un rapport détaillé sur les potentialités des partis politiques et les hypothèses envisageables pour optimiser le travail en commun, a indiqué Remili.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Remili a indiqué qu'une réunion au eu lieu lundi entre les composantes du Front du salut et du progrès consacrée à l'examen de l'évolution de la situation politique générale et à l'organisation des élections municipales. Les participants ont notamment abordé le retard de l'adoption du code des collectivités locales ainsi que le report du vote pour les postes vacants au sein de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

