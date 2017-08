Tunisie: Des mots pour soigner les maux

Dans un décor minimaliste dans lequel trône un divan rouge, qui donne le ton à un théâtre où la dimension psychologique en est la trame, Raouf Ben Yaghlane s'adresse à son public avec amour et délicatesse en l'associant avec beaucoup de tact et de subtilité à son jeu d'acteur, faisant de lui l'un des personnages de la pièce. Dans Terroriste moins quart ,Raouf Ben Yaghlane fait allusion à ses œuvres précédentes tout en précisant que cette nouvelle production s'inscrit dans la continuité logique de son travail antérieur. Son personnage central, avec lequel il s'adonne une analyse profonde de la société tunisienne post-révolution, n'est autre que le héros de ses autres œuvres qui évolue et se transforme en fonction des mutations sociales.

Dans un espace-temps bien défini, le dramaturge traite d'un thème d'actualité extrêmement délicat ; le terrorisme, tout en réitérant la question relative à la création avec son lot de contradiction, de souffrance avec soi et de confrontation avec le pouvoir.

Mais toujours fidèle à lui-même, Ben Yaghlane ne cède aucun pouce de sa liberté d'expression à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Le public a découvert le même Ben Yaghlane avec son humour cynique, mais aussi sa critique acerbe qui utilise les mots pour soigner les maux d'une société en quête d'équilibre, de valeurs et d'espoir. Ben Yaghlane a utilisé tous les accessoires de lumière, de son et d'images pour conférer à son œuvre une esthétique parfaite.

Dans ce one man show bien ficelé, Ben Yaghlane dissèque le phénomène du terrorisme en tentant de révéler son vrai visage, en s'appuyant sur le résultat d'un long travail d'investigation mené auprès de jeunes issus de plusieurs localités tunisiennes, d'experts en terrorisme, de spécialistes d'Islam et de sociologues.

Terroriste moins quart est une comédie satirique qui évoque le parcours d'un jeune diplômé au chômage qui se rend compte que la corruption conditionne la société dans toutes ses composantes. Entre échec et déception, il se retrouve pris dans l'engrenage d'un réseau de crime organisé, de drogues, de trafic d'armes et de terrorisme. Ces réseaux le radicalisent en lui offrant l'illusion d'une échappatoire à ses problèmes de jeune sans espoir. Mais la pièce est au fond un hymne à la Tunisie et un chant d'espoir chargé de signes et de symboles de reconnaissance à tous ceux qui veillent sur sa quiétude et son invulnérabilité. Un message à tous pour conjuguer tous les efforts pour sauver le terroriste moins quart de lui-même et de la pieuvre djihadiste, sans foi, ni loi.