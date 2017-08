Tunisie: La compétitivité industrielle stimulée

Un projet visant la stimulation de la compétitivité de l'industrie tunisienne à travers le développement des «clusters» est mené dans la cadre de la coopération entre l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et la Tunisie.

Afin de faire bénéficier l'économie tunisienne des impacts positifs des nouveaux concepts qui contribuent au renforcement de sa compétitivité, la Jica, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, est en cours de formulation d'un nouveau projet de coopération technique intitulé: «Projet pour la stimulation de la compétitivité des industries tunisiennes à travers le développement de clusters».

Un réseau d'entreprises innovantes

Il s'agit d'un projet de soutien à l'émergence d'un réseau d'entreprises innovantes ou clusters dans les secteurs industriels prioritaires pour la Tunisie. Ce soutien se fera à travers l'intervention d'experts japonais et par le moyen de formations, de stages et de don de matériel, s'il y a lieu.

Les bénéficiaires de ce projet seront le ministère de l'Industrie et du Commerce et les entreprises tunisiennes mais aussi les structures publiques d'appui, notamment celles qui se trouvent à l'échelle régionale. Le commencement de ce projet est prévu pour le mois de mai 2018. Au cours du projet, des études sur le terrain seront menées afin d'identifier le lacunes à combler au niveau des industries sélectionnées. Des formations seront dispensées à des fonctionnaires chargés de fournir l'appui nécessaire aux entreprises et aux clusters ainsi qu'à des personnes qui seront chargées de l'animation de ces réseaux d'entreprises à développer.

On espère, après l'exécution de ce projet, améliorer les performances des entreprises industrielles tunisiennes qui auront plus de chances d'accroître leurs exportations en proposant aux consommateurs des produits de qualité répondant aux normes et standards internationaux.

En France, les clusters sont définis comme des réseaux d'entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement ancrées localement, souvent sur un même créneau de production et à une même filière. Dans une économie mondialisée, les clusters permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés qui n'auraient pas été accessibles par des entreprises seules. Par raccourci, on désigne également par cluster la structure en charge du fonctionnement du réseau .