Cameroun: Quand le mastodonte français BGI Castel s'acharne sur le petit poucet camerounais

Le message est plus que signifiant pour qui connaît l'histoire du groupe français BGI rachetée par Castel en 1990. La présence de l'ancienne Brasserie et Glacière d'Indochine est directement liée à la répression sauvage du nationalisme camerounais. À l'instar des autres firmes françaises en Afrique des ex-colonies, le brasseur est largement favorisé par la politique de crédit de la zone franc Cfa qui, le rappelle souvent l'économiste ivoirien Nicolas Agbohou, n'existe que pour la permanence du business français au détriment des Africains.

Habituée à tuer en plein envol les concurrents - dont, en l'occurrence, International Brasseries du groupe Fotso en 1991 et « l'allemande » SIAC Isenbeck en 2008 -, le brasseur français BGI a peut-être vu venir le danger de loin, et serait tentée d'anticiper une réduction future de ses parts léonines.

Les avocats d'UCB, Dieudonné Happi et Josette Kadji ont alors sommé la SABC à publier une mise au point plus explicite à « cette fausse information [qui] a imposé à la société UCB la création de plusieurs cellules de crise ». La SABC a obtempéré à nouveau, « candidement ».

« Cette information qui était destinée à un usage strictement interne à l'attention de nos actionnaires, a été relayée par la presse, écrit le directeur général de la SABC, M. Emmanuel de Tailly, contraint par UCB. Dans la mesure où nous ne sommes pas habilités et en mesure de confirmer cette information, nous présentons nos excuses aux concernés et au public (... ) » C'est que, avant de faire l'objet d'un article de presse, ledit rapport était déjà disponible sur Internet et, manifestement, dans les cercles de décision. De plus, le démenti n'a convaincu qu'une partie du public. C'était prévisible.

