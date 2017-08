Tunisie: Le physique, mon doux souci

Le risque d'un fléchissement physique du groupe est à redouter outre les lésions musculaires pour des organismes nullement rodés à disputer des matches pleins dans des conditions climatiques difficiles. Cependant, l'optimisme, quoique mesuré, est de mise et le public aghlabide table sur la bravoure et la volonté de surpassement des siens pour réussir sans encombres l'entame du championnat.

Et Khemaies Laâbidi d'expliquer : «Il est vrai que notre groupe manque de fraîcheur physique et ceci était attendu vu le rythme soutenu des entraînements au stage d'Aïn Draham. Au cours des rencontres amicales, j'ai fait participer la totalité du groupe pour tester les différentes formules en défense et en attaque. Les éléments qui ont participé à la première phase de la préparation à Kairouan ont affiché des qualités physiques rassurantes. Les autres joueurs, notamment les nouvelles recrues et les étrangers qui ont repris après des vacances, ont besoin de travail athlétique. Nous espérons remédier à ces difficultés au cours des trois dernières rencontres amicales».

En effet, les nouvelles recrues comme Kamergi, Khemiri, Sameti, Abbès et Bouchniba n'ont pas retrouvé leurs repères. Ils sont appelés à travailler davantage pour rattraper leur retard et reprendre leur forme. Le staff technique est soucieux de cette carence physique. Le coach aghlabide espère que ses protégés retrouveront l'harmonie nécessaire dans les prochaines rencontres amicales.

