Burkina Faso: Brigade de Sidéradougou - Un gendarme s'est suicidé

Le taux de pénétration du marché des assurances (vie et non vie) peut être estimé… Plus »

En poste depuis environ trois ans, il souffrait, selon des sources dignes de foi de troubles mentaux. Profitant de sa garde ce jour-là et en l'absence du commandant de brigade en mission à Kampti, il a mis fin à ses jours selon nos sources, à l'aide de son pistolet automatique. La nouvelle du drame a provoqué un véritable émoi dans cette cité où l'intervention des éléments de la gendarmerie, a mis fin aux attaques à main armée et autres braquages, qui avaient fait la réputation du tronçon Banfora-Sidéradougou. Transféré à Bobo-Dioulasso en passant par la morgue de Banfora, le défunt repose désormais au cimetière militaire après les hommages rendus par ses camarades.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.