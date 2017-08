Sénégal: Abdallah Ahmad Al-Abdan - « Aucune Nation n'est exclue du Hadj »

En raison du nombre important de pèlerins (entre 2 et 4 millions) chaque saison du Hadj présente son lot de risques sanitaires. Les autorités saoudiennes ont déclaré avoir relevé le niveau de vigilance à leurs postes frontières pour empêcher l'entrée de tout cas suspect. Chaque année, pour pouvoir obtenir leurs visas d'entrée en Arabie Saoudite, les pèlerins sont obligés de se faire vacciner contre différentes maladies (coronavirus, fièvre jaune, grippe saisonnière, polio... ). En plus de cela, les pèlerins seront gratuitement pris en charge en ce qui concerne le volet médical, a dit Son Excellence Abdallah Ahmad Al-abdan.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.