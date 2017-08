Burundi: Grandes vacances - Cette jeunesse qui sort du lot

Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé il y a un peu plus d'un mois une campagne en vue de… Plus »

Et de préciser que les revenus qui seront collectés pendant cet événement feront objet d'aide aux enfants en situation de rue et serviront à faire des visites aux enfants se trouvant dans les différentes prisons et camps de réfugiés.

«On a voulu rassembler et occuper les enfants de notre ville pendant les vacances d'été et aussi les priver de ces mauvais comportement qu'ils peuvent adopter pendant leur moment libre », fait savoir Bizumuremyi.

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années», dit-on. Ce dicton colle à merveille à Joe Carmine Bizumuremyi (16ans), ce jeune homme de Gitega qui organise un événement pour les enfants de sa ville natale. L'événement qu'il a nommé « Kids en ligne » a comme thème « Luttons contre les délinquances juvéniles et utilisons nos talents pour notre futur ». Cette activité permet aux enfants de Gitega de partager entre eux ce qu'ils ont comme talent en passant par des jeux, des petites compétitions comme miss kid, voice kid, dance kid et autres.

