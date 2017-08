Sénégal: Résultats provisoires de la Cour d'appel - « Benno » obtient la majorité avec 125 députés

La Commission nationale de recensement des votes, présidée par le président de la Cour d'appel, Demba Kandji, a publié, hier nuit, les résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet dernier. La coalition « Benno Bokk Yakaar est sortie victorieuse avec 125 députés et 49,48 % des voix.

Elle est suivie de la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » qui totalise 19 députés et de la coalition « Manko Taxawu Sénégal » qui a 7 députés.

Les résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet ont été publiés, hier, tard dans la nuit, par la Commission nationale de recensement des votes présidée par Demba Kandji, président de la Cour d'appel. Ces résultats donnent la coalition « Benno Bokk Yakaar », vainqueur des élections avec une majorité de 125 députés. Sur un nombre d'inscrits de 6.219.446, il y a eu 3.328.325 votants pour 27.351 bulletins nuls soit 3.300.974 bulletins valablement exprimés. La coalition présidentielle « Bennoo Bokk Yaakaar » a obtenu 1.633.447 voix, suivie de la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal », dirigée par l'ancien président, Me Abdoulaye Wade, qui a obtenu 549.551 voix et « Manko Taxawu Sénégal » de Khalifa Sall et compagnie qui a glané 387.717 voix sur le plan national. « Bennoo Bokk Yaakaar » obtient 49,48 % des suffrages sur le plan national.

La coalition présidentielle remporte ainsi les élections avec un taux de 49,48 % un peu en-deçà de 50 %. Pour la répartition des sièges, la coalition présidentielle obtient ainsi une majorité confortable avec 125 députés dont 30 sur la liste proportionnelle et tous les sièges de la diaspora à l'exception des 3 sièges de l'Europe du Sud gagnés par la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal ».

Cette dernière coalition regroupant le Pds, « Bokk Guiss Guiss », entre autres, a pu avoir 19 députés à savoir 10 sur la proportionnelle en plus des 5 sièges du département de Mbacké, le seul siège du département de Saraya et les 3 gagnés dans le département Europe du Sud de la diaspora. Par contre, la coalition « Manko Taxawu Sénégal » qui n'a remporté aucun département a eu 8 députés sur la proportionnelle. Elle est classée 3ème sur les 47 listes. Après le Top 3 composé de « Bennoo Bokk Yaakaar », de la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » de Me Wade et de « Manko Taxawu Sénégal », la liste du Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur) a fait une bonne percée avec 155.037 voix et 3 députés.

La coalition « Kaddu Askan Wi » de Abdoulaye Baldé a eu 2 députés (1 avec le plus fort reste et 1 siège du département de Kédougou gagné par Moustapha Mamba Guirassy). Il y a eu 10 autres listes qui ont eu 1 député avec le plus fort reste, notamment, le Pvd (Sokhna Dieng Mbacké), « Yessal » de Modou Diagne Fada, « Buntu Bi » de Théodore Monteuil, Cpj de Demba Diop Sy, Cpj de Abou Nguett, « Souxal Liguey » de Aida Mbodj, Oser l'avenir avec Aïssatata Tall Sall, Cheikh Tidiane Gadio a aussi eu un député de même que « Ndawi Askan Wi » avec Ousmane Sonko.

Par ailleurs, le président de la Cour d'appel, Demba Kandji, a indiqué qu'il ne s'agit que de résultats provisoires qui seront transmis au Conseil constitutionnel qui va recevoir les recours des partis et coalitions s'il y en a, avant de publier les résultats définitifs.