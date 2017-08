Sénégal: Bonne gouvernance - Le FMI voit des points positifs dans sa lutte contre la corruption

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a examiné un document des services du FMI intitulé The Role of the Fund in Governance Issues-Review of the Guidance Note- PreliminaryConsiderations (Le rôle du FMI en matière de gouvernance-Bilan de l'application de la Note d'orientation- Réflexions préliminaires).

Ce document répond à la demande du Comité monétaire et financier international les invitant à dresser un bilan du travail du FMI sur les questions de gouvernance.

Partant d'une prise de conscience grandissante que la corruption systémique peut menacer les perspectives d'une croissance durable et inclusive, le document évalue dans quelle mesure la corruption a été traitée de manière appropriée par le FMI dans les pays membres dans le cadre des revues économiques et des programmes appuyés par l'institution.

D'une manière générale, le bilan constate que des progrès notables ont été accomplis dans l'application de la Note d'orientation. Le FMI a pris de nombreuses initiatives en matière de gouvernance et de corruption dans l'ensemble de ses activités et contribué grandement aux études consacrées à la corruption.

De nombreux rapports sur les pays ont accordé une grande importance aux questions de corruption et, dans le cas des programmes appuyés par le FMI, le travail de l'institution a été encore plus approfondi et ciblé.

Le bilan a aussi signalé plusieurs domaines où l'action du FMI pourrait être renforcée : à savoir adopter une meilleure méthode pour évaluer l'ampleur de la corruption et son impact sur le plan macroéconomique; prodiguer des conseils plus concrets et précis afin d'aider les autorités à lutter contre la corruption; fournir des évaluations plus sincères de l'ampleur et du coût de la corruption lorsqu'elle menace les résultats macroéconomiques; etc.