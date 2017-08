Afrique: CAN 2019 - Le Bénin veut négocier avec Ollé-Nicolle

En effet la FIFA a sommé la fédération béninoise de football de payer une amende de 15 000 francs suisses soit 13 000 euros environ au titre d'un règlement de salaire non payé à Ollé-Nicolle. Le technicien français (mai-novembre 2014) s'est vu son contrat abusivement rompu. Il a eu gain de cause après avoir porté plainte. Et si le Bénin refuse d'obtempérer, il serait tout simplement exclu des éliminatoires de la CAN 2019.

En lice pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et secoué par l'affaire de non payement de salaire, le Bénin veut passer à la table de négociation pour garder ses chances intactes pour la qualification à la phase finale qui aura lieu au Cameroun.

