Afrique: CHAN 2018 - Déjà un premier qualifié pour le Kenya

Avant même les matchs aller du 3è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018, on connait un premier qualifié pour la phase finale, outre le pays hôte. Il s'agit de la Guinée équatoriale qui participera pour la première fois de son histoire à cette compétition.

Le Nzalang profite du forfait du Gabon. exempt pourtant du tour de qualification précédent, le pays des Panthères ne peut assumer le regroupement de son équipe et a jeté l'éponge. Une décision du ministère qui, depuis plusieurs mois, avait annoncé le non engagement des équipes en compétitions internationales (à part la sélection A) pour cause de mauvais résultats.

Voilà qui profite à la Guinée équatoriale qui peut d'ores et déjà préparer son équipe pour le Kenya,pays hôte du CHAN 2018. Deux autres pays de la zone Centre de l'Afrique se qualifieront pour le tournoi. Il s'agit du Congo ou de la Rd Congo et de Sao Tome et Principe ou Cameroun. les matchs aller sont prévus ce week-end et en retour une semaine plus tard.