Cameroun: Avenue Kennedy - Détente en... cour des miracles

Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le ministre des Sports et de l'Education physique, Pierre… Plus »

Aveugles, éclopés, déments et mendiants déguisés, côtoient vendeurs et dépanneurs. « Ces gens malhonnêtes détiennent beaucoup d'appareils volés », affirme un vigile en poste à l'entrée d'un établissement de micro-finance.

A Yaoundé, l'avenue Kennedy, malgré le temps qui passe, renvoie toujours à une destination réservée aux people. Avec ses magasins proposant vêtements, chaussures et accessoires de luxe, ce secteur est indiqué pour le shopping des citoyens et citoyennes ayant du cachet.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.