Cameroun: Cosmas Thierry Nama - « Je lance un appel au civisme »

J'ai accueilli cette nomination avec beaucoup de joie. Je profite de cette occasion que m'offre votre journal, pour remercier le président de la République, Paul Biya, qui ne cesse de me renouveler sa haute confiance. Je suis aussi pénétré de reconnaissance, face à toute ma haute hiérarchie, en commençant par le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. Lors de mon installation, j'ai reçu un accueil chaleureux des populations. Je vais bientôt me mettre en tournée, pour aller à la rencontre de ces populations, qui vaquent normalement à leurs activités. Cette tournée, que je souhaite coupler à l'animation socio-économique, me permettra de communiquer avec elles.

