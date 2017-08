Des missions d'explications et de négociation à l'étranger après l'échec du dialogue… Plus »

Parlant du MRC, le Professeur Maurice Kamto affirme que " Le militant du Mrc n'insulte pas. Laissez qu'on m'insulte, je suis un homme public. Nous avons de la matière et des arguments pour répondre à ces insultes. C'est notre projet de société. Ceux qui m'insultent veulent empêcher le débat, évitez de répondre. Le militant du Mrc se veut tolérant et argumentif!!!!"

"La campagne de Cabral Libii et ceux qui oeuvrent pour les inscriptions sont de bonnes actions à soutenir et encourager"

"Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation... Aujourd'hui j'entends tout le monde dire qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales, j'applaudis, je ne peux qu'applaudir; et je félicite tous ceux-là, qui qu'ils soient je les félicite, je les encourage et je dis, ils sont les bienvenus. Nous le faisons en tant que parti qui veut changer par la paix", affirme t-il.

