Kenya: La Commission électorale dément le piratage de son système informatique

Rachel écrit sur Facebook : « Prêchez la paix et non la guerre. Nous ne pouvons pas revenir aux jours sombres où nous nous sommes tournés les uns contre les autres.

Du côté des jeunes protestataires, le ton est dur. Ils reprennent des slogans utilisés en 2007, lors de la victoire contestée de Mwai Kibaki : « No Raila No peace » (Pas de Raila, pas de paix). Tous attendent dans la soirée un mot d'ordre de leur leader. S'il nous dit d'accepter les résultats, nous les accepterons disent-ils, sinon, nous pouvons créer le chaos.

Il y a eu des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation. Mais jusqu'ici aucun blessé, et pas d'incident majeur. Mais à Kisii au sud de Kisumu, un manifestant aurait perdu la vie. Ce mercredi soir en tout cas, le calme règne dans le reste de la ville, même si l'appréhension est palpable.

Les tensions sont vives également à Kisumu, dans l'ouest du Kenya. Une vingtaine de policiers et deux canons à eaux sont restés postés toute la journée à l'entrée du bidonville de Kondele, quartier populaire de la ville, devant des barricades et des pneus en feu. Ils avançaient dans la rue principale chaque fois que les manifestants, armés de pierres se dirigeaient vers eux.

Dans l'est du Kenya, dans le comté de Tana River, deux hommes ont, là aussi, été tués par la police. Selon cette dernière, ils venaient d'attaquer un bureau de vote où se poursuivaient les opérations de dépouillement. Un certain nombre d'assaillants ont réussi à s'enfuir. Dans le district de Kissi, une personne a été tuée, selon des médias kenyans.

Plus tôt dans la journée, des violences ont éclaté par endroits. Dans la capitale, Nairobi, on déplore deux morts -- deux personnes qui ont été tuées par balles dans le bidonville de Mathare. Selon un enquêteur sur place, l'une des victimes, un homme armé d'une machette, a été abattu alors qu'il se dirigeait vers un policier.

