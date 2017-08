Kenya: Premiers résulats contestés

Ce matin, à Kisumu, la police tire des gaz lacrymogènes sur des partisans de l'opposition qui chantaient "No Raila, no peace" ("Pas de Raila [Odinga], pas de paix"). Kisumu est un bastion de Raila Odinga (NASA) où sa tribu luo est largement majoritaire.

Raila Odinga se présente pour la quatrième et dernière fois. En 2007 et 2013, il déclarait déjà que sa victoire était volée. Sauf qu'aujourd'hui, l'écart entre les 2 candidats est telle que la victoire d'Uhuru Kenyatta est difficilement contestable, ce qui peut laisser espérer une contestation contenue au sein de la population.

Les derniers sondages donnaient les deux principaux candidats dans un mouchoir de poche. On parle de 10% d'écart, cela correspond à près d'un million et demi de voix entre les deux.

Hier on votait au Kenya. Près de 85% des bulletins de vote ont été dépouillés. Selon les premiers résultats partiels, le président sortant, Uhuru Kenyatta, l'emporterait à plus de 54% des suffrages.

