Togo: Des surprises agréables et des déceptions en vue

Si on s'en tient aux derniers communiqués du Comité d'organisation du Tournoi Renaissance Kloto 2017, un match d'appui entre Kotoko Juniors et Angelo B viendra clore la phase de poules de la compétition ce jeudi à Hanyigba Dougan.

Mais seulement que depuis ce après midi unautre communiqué de ce même comité d'organisation vient renseigner tous les clubs engagés qu'ils auront "le PV d'homologation des matchs du premier tour au plus tard demain 10 août 2017.

Par ailleurs il tient à informer les clubs qui seront homologués qualifiés pour le second tour que les 1/4 de finale se disputeront le dimanche 13 août 2017 à 15h 00 selon les combinaisons et sur les stades que précisera le PV d'homologation".

Un communiqué qui nous a amené à aller fouiner un peu dans les couloirs de cette commission d'homologation.

Et pour ce que avons découvert en.première instance, il y a lieu de s'attendre à voir des surprises ou encore des déceptions à la communication demain jeudi des PV des différents matches disputés lors du premier tour de cette compétition des jeunes.

Il nous est revenu que lors des réunions préparatoires de la compétition les 29 mai et 13 juillet 2017, réunions qui ont rassemblé autour du comité d'organisation, les responsables des clubs, des responsables et arbitres de ligue et de district, et l'inspecteur de la jeunesse et des sports et de la culture, il a été signifié à tous " qu'à la base, aucun joueur de première ni de deuxième division n'a droit de participer à ce tournoi selon l'esprit de l'article 8 de la compétition".

Des informations qui nous sont parvenues, il semblerait que certains clubs ont enfreint à cet article en alignant des joueurs non qualifiés ou de D1 et D2.

Ce qui n'est ni plus ni moins qu'une tricherie vis-à-vis des autres clubs. Ces derniers étaient dès lors obligés de porter des réserves qui seraient confirmées dans plusieurs cas surtout dans la poule A basée à Agou Nyogbo.

En attendant que les résultats des enquêtes de la commission d'homologation ne soient rendues publiques à travers les PV promis pour ce jeudi, on peut d'ores et déjà mesurer le degré de la déception et des surprises qui pourraient voir le jour dans les diverses écuries.

Reste dès lors à se demander si la commission d'homologation respectera le calendrier pré établi, elle qui travaille d'arrache pied depuis déjà trous jours.

Bon à suivre.