Togo: Pas de garantie de financement sans assurance d'un bon management

Plus de trois heures d'horloge ont permis à Materne BOSSOU, Spécialiste en développement organisationnel, planification stratégique et développement des ressources humaines d'outiller les participants qui sont repartis très satisfaits.

Or, « rares sont ceux qui peuvent prétendre en maitriser tous les aspects dans les moindres détails, tant les domaines sont nombreux : l'établissement d'un budget prévisionnel, la maitrise des coûts, l'évaluation des prix, la surveillance de la trésorerie, la gestion administrative etc.', a-t-elle déploré.

« Les techniques de management efficace d'une PME » est le thème de cette rencontre d'échange entre consultant et responsables d'entreprises. Un thème retenu sa juste valeur, selon De Souza Naka GNASSINGBE, Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement pour les PME (ANPGF).

