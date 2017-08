Congo-Brazzaville: Photographie - Lebon Chansard Zed Ziavoula explique son épopée aux 8ème jeux de la francophonie

Le temps presse. Sur une grande partie du continent africain, les conflits font légion et souvent les… Plus »

« J'ai travaillé sur un thème de mémoire intitulé "Présence, absence". Il s'agit d'un travail de superposition dans lequel je parle de ma mère à la fois présente et absente parce que morte, mais en même temps incarnée en chaque membre de ma famille maternelle. Vous aviez sur ces photographies quelques portraits des membres de ma famille maternelle encore en vie pour justifier cette présence et les cimetières traduisent dans ces photographies, l'absence. Ce travail de mémoire est une tentative perpétuelle d'appréhension de mon être à travers la quête continue de l'autre inconnu, ma mère », a déclaré le photographe congolais.

La brillante prestation du photographe congolais lui a valu la mention spéciale du jury. « Les 8èmes jeux de la francophonie ont été un riche moment de partage avec des photographes venus d'autres pays. J'ai beaucoup appris et passé des moments inoubliables à Abidjan. Le peuple ivoirien est un peuple hospitalier. Je me suis senti chez moi. »

