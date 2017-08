Angola: Cuanza Norte - Formation de plus de 700 techniciens en matière de santé sexuelle

Ndalatando — 375 techniciens de santé et agents communautaires ont été formés au cours des deux dernières années dans la province de Cuanza Norte, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes, par l'ONG Médicos Del Mundo, en partenariat avec la direction locale de la santé.

C'est ce qu'a indiqué mardi, à l'Angop, à Ndalatando, le coordinateur de la même organisation à Cuanza Norte, Pedro Bucano, ajoutant que ces personnes ont été formées dans les municipalités de Cazengo, Ambaca, Lucala et Samba Cajú durant la période allant de janvier 2015 à juin 2017.

Il a expliqué que la formation faisait partie du renforcement des actions de mobilisation des citoyens autour de la promotion de la santé et prévention des maladies, en améliorant la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes, avec la mise en œuvre des consultations gratuites, des services de planning familial, de l'assistance prénatale, de la prévention du VIH/SIDA, entre autres.

Le responsable a fait savoir que la formation avait impliqué 163 techniciens des Services de santé sexuelle et reproductive (SSSR), 145 dans le système d'information sanitaire (SIS) et 67 dans les techniques d'identification et assistance en temps opportun des cas de violence fondée sur le genre.

Il a noté que ces actions seraient bénéfiques à 54.000 femmes en âge de procréer, dont 13.000 femmes enceintes et touchaient 48 unités de santé, 39 centres de santé, deux centres et sept hôpitaux.

Il a indiqué comme résultats positifs l'amélioration de l'accès, la qualité et la disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive en renforçant les capacités techniques et de gestion des responsables et du personnel de la direction provinciale de la Santé, la Famille et Promotion de la Femme.