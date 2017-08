Angola: Cunene - Ouverture prochaine des points d'enregistrement de consommateurs d'eau dans les municipalités

Ondjiva — La Société d'eau et assainissement de Cunene compte ouvrir plus tard cette année, des postes d'enregistrement de consommateurs de ce liquide dans les municipalités de Ombadja, Namacunde, Cuanhama et afin de maintenir les services proches des consommateurs.

C'est ce qu'a informé mercredi, à l'Angop, le PCA de ladite institution, Fernando João Cunha, soulignant que ces points seront ouverts dans les administrations municipales et communales afin de raccourcir la distance du consommateur pour le paiement des services.

L'entreprise a seulement trois points de vente dans les villes de Ondjiva et Xangongo, ce qui constitue l'une des principales raisons du retard dans le paiement des frais par les clients, a-t-il reconnu.

Toutefois, la société envisage augmenter la production et distribution de l'eau dans la province, en tenant compte des besoins et du résultat de la facturation. Actuellement, la société contrôle environ 6.312 clients, repartis dans lçes municipalités de Ombadja, Namacunde et Cuanhama.