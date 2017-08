Cote d'Ivoire: Une ordonnance pour mettre fin aux mutineries

Plutôt que de purges, un spécialiste des questions préfère évoquer ici un nettoyage chirurgical dans les rangs de l'armée, des radiations homéopathiques et ciblées pour faire des exemples et qui permettront aux troupes de Côte d'Ivoire de réfléchir au sens des mots disciplines et respect de la hiérarchie.

En Côte d'Ivoire, selon nos confrères de l'hebdomadaire Jeune Afrique, une ordonnance vient d'être prisée en Conseil des ministres permettant au chef d'état-major des armées, et au commandant supérieur de la gendarmerie, de radier tout militaire ou gendarme sur simple « rapport de [leur] supérieur hiérarchique, en cas de fautes contre l'honneur, la morale ou des absences non justifiées ». Une décision qui intervient après plusieurs actes de mutineries dans les rangs de l'armée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.