Angola: Elections 2017 - Les citoyens peuvent retirer leurs cartes électorales jusqu'au 21 août 2017

Luanda — Les citoyens enrôlés dans le cadre des élections générales du 23 aout 2017 en Angola, et qui, jusqu'ici, n'on pas encore procédé au retrait de leurs cartes électorales dans les services administratifs, sont priés de le faire jusqu'au 21 août prochain.

C'est ce qu'a fait savoir mardi à Luanda le ministre intérimaire de l'Administration du Territoire, Adão de Almeida, en marge d'une rencontre avec le président de la Commission Nationale Electorale (CNE), André da Silva Neto.

Eclaircir la situation des cartes électorales non retirées, jusqu'en cette date dans les administrations municipales et locales, et l'émission des duplicatas respectifs, sont des questions abordées par les deux personnalités.

"Nous travaillons sur les données définitives, et en l'espace de deux mois et demi, plus de 81.000 duplicatas ont été émis", a dit le ministre intérimaire.

Selon le ministre intérimaire, les cartes sont remises à leurs titulaires 15 jours après la convocation des élections (Conformément à la Loi Organique des Elections Générales), soit le moment auquel les données des électeurs sont définitivement enregistrées et la CNE en fait sa possession.

Neuf millions 317. 294 citoyens à l'âge électoral ont été enrôlés dans le cadre du scrutin du 23 août prochain, auquel concourent cinq partis: MPLA (au pouvoir), l'UNITA (principal parti de l'opposition), FNLA, PRS, APN et une coalition CASA-CE.