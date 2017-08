Sénégal: 8000 plants reboisés pour la régénération de la forêt classée de Thiès

Au Sénégal, le camp d'Abdoulaye Wade annonce qu'il ne participera plus à aucun scrutin… Plus »

"C'est un bel exemple de coopération", a souligné le directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols. Et de relever qu'il y a quelques mois, sapeurs-pompiers et Eaux-et-Forêts "avaient bataillé ferme" pour venir à bout d'un incendie déclaré au ranch de Dolli, dans le département de Linguère.

Les types d'arbre choisis "sont adaptés à l'écosystème de la zone de Thiès" et à sa forêt classée "depuis plusieurs années" mais actuellement "plus ou moins dégradée", si l'on en croit le colonel Bâ.

"L'an passé déjà, nous avions reboisé environ 5000 plants dans la forêt classée de Thiès", a rappelé le directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols, le colonel Baïdy Bâ.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.