Sahara Occidental: Le PAM va utiliser de l'argent octroyé par les Etats-Unis pour aider des réfugiés sahraouis en Algérie

Le PAM soutient les réfugiés sahraouis en Algérie depuis 1986. Toute assistance du PAM en Algérie est effectuée et suivie en partenariat avec des organisations nationales et internationales qui veillent à ce que l'assistance parvienne à sa destination.

Les États-Unis sont un partenaire clé et l'un des principaux donateurs du PAM en Algérie, ayant fourni plus de 19 millions de dollars pour l'aide alimentaire depuis 2013.

« L'aide du PAM aux réfugiés sahraouis est indispensable car les réfugiés dépendent essentiellement de leurs rations mensuelles pour subvenir à leurs besoins alimentaires », a déclaré le Représentant du PAM en Algérie, Romain Sirois. « Le PAM est extrêmement reconnaissant pour cette contribution et le soutien continu du peuple et du gouvernement américain ».

Grâce à la contribution des États-Unis, le PAM pourra fournir aux réfugiés un panier alimentaire diversifié tous les mois, comprenant du riz, de l'orge et de la farine de blé, des légumineuses (y compris des lentilles et des pois cassés), de l'huile végétale enrichie, du sucre et un mélange de soja et de maïs.

Depuis plus de 40 ans, les réfugiés sahraouis vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans le désert du Sahara au sud-ouest de l'Algérie. Les femmes, les hommes, les garçons et les filles réfugiés - vivant dans cinq camps de réfugiés près de Tindouf - dépendent de l'aide humanitaire extérieure. Le PAM constitue la principale source d'alimentation de ces populations.

