Cameroun: 8ème Jeux de la Francophonie - Paul et Chantal Biya reçoivent les médaillés à Yaoundé

Rentré de Mvomeka'a son village natal depuis hier, le couple présidentiel va ce jeudi 10 aout 2017, honorer les 21 athlètes ayant remporté des couronnes lors de cet évènement sportif tenu du 21 au 31 juillet dernier à Abidjan en Côte-d'Ivoire.

« Il n'ya pas de sport mineur, pas de sport majeur », avait une fois, scandé Paul Biya. Le chef de l'Etat, en offrant demain jeudi au palais de l'Unité une réception en l'honneur des médaillés des 8ème Jeux de la Francophonie, confirme bien sa maxime. Aussi, le très verrouillé palais d'Etoudi à Yaoundé, sera-t-il ouvert à ces athlètes de la Team Cameroon qui dans des conditions de préparation qu'on sait les moins envieuses, ont pu attirer quelque gloire sur le Cameroun. 21 médailles au total. 05 en or, 07 en argent et 09 en bronze.

A en croire un communiqué signé du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, et lu sur les ondes de la Crtv à 17 heures hier mercredi, la rencontre entre Paul et Chantal Biya et la Cameroon Team, a lieu a 15 heures. Toutefois, les athlètes sont priés de se présenter au palais présidentiel dès 13 heures, précise-t-on tout de même.

La performance du Cameroun aux 8ème Jeux de la Francophonie est d'autant plus prégnante que le pays, en six participations, avait fait son meilleur résultat en 2013, aux Jeux de la Francophonie de Nice en France, avec 17 médailles dont 03 or Avec 21 médailles dans sa gibecière, le Cameroun, est sans doute monté en puissance, et compte faire encore mieux pour les prochains Jeux en 2021 à Montréal au Canada.

Ce jeudi 10 aout, ce sont donc les lauréats des 8ème Jeux de la Francophonie qui, vont succéder aux Lions indomptables (Sacre Can 2017 au Gabon) au palais de l'Unité, et s'offrir des selfies avec Paul et Chantal Biya.