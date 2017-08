Ile Maurice: Post-budget - Le recrutement des étrangers facilité

Tout changement de travail ou d'adresse devra être signalé dans un délai de 15 jours au lieu de 30. Les travailleurs étrangers devront notifier leur absence à leurs employeurs. Ces derniers seront tenus de signaler ou de se renseigner si leurs employés ne donnent pas de nouvelles pendant plus de cinq jours. Le bureau de l'immigration et le secrétaire permanent du ministère du Travail devront aussi être notifiés si le ressortissant est porté manquant.

Du nouveau aussi du côté des étrangers qui prendront de l'emploi au sein d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse. Cette catégorie de travailleurs, qui devait suivre les mêmes procédures que tout employé étranger, sera exemptée du permis. Les personnes concernées devront seulement remplir le formulaire du ministère de l'emploi et s'acquitter de Rs 700.

Les professionnels étrangers de passage à Maurice ou ceux qui ont pris de l'emploi dans le secteur des technologies de l'information et de la communication peuvent travailler sans permis durant trois mois. Cela devrait permettre aux nomades numériques, aux directeurs de startup et autres experts dans le domaine de travailler sans contrainte.

