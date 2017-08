Cameroun: Le FFCI manifestera le 27 août prochain auprès des populations du North West

Des missions d'explications et de négociation à l'étranger après l'échec du dialogue… Plus »

L'ONG FFCI (Frontline Fighters for Citizen's Interest), Organisation de Défenses des Droits Humains, par la voix de son Président National informe l'opinion publique qu'elle entend organiser une Manifestation de Protestation le 27 Août 2017 prochain sur l'axe Babadjou - Bamenda pour dénoncer son abandon complet et sa dangerosité depuis des années par l'Etat du Cameroun .

