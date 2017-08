Burkina Faso: Cadre sectoriel dialogue santé - Les acteurs évaluent le bilan à mi-parcours

Le cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Santé a tenu sa revue à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDES, le mardi 08 août 2017, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), 14 secteurs de planification et de développement ont été définis dont celui de la planification santé. Un secteur qui réunit les ministères de la Santé, de l'Agriculture, de la Femme et des Sports, autour du Cadre sectoriel de dialogue santé (CSD). Les membres de ce cadre se sont réunis, le mardi 08 août 2017 à Ouagadougou pour évaluer le bilan à mi-parcours. La rencontre a été consacrée à l'examen et à l'analyse du rapport sectoriel de performances autour de quatre points. Il s'agit de l'état de mise en œuvre du PNDES dans le secteur de la santé, du fonctionnement du CSD de janvier à juin 2017 et de la mise en œuvre des recommandations. A cela s'ajoute l'efficacité de la coopération au développement et l'appui budgétaire général et sectoriel, les réformes stratégiques et des investissements structurants.

« Nous nous réunissons pour voir en fonction de nos objectifs, qu'est-ce qui a été fait comme progrès. Nous nous inscrivons dans le développement du capital humain avec ses trois essais, à savoir l'accès aux soins de qualité pour tous, l'amélioration de la nutrition et l'accélération de la transition démographique», a indiqué le ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda. Pour ce qui est de la transition démographique, il a relevé qu'actuellement 22,5% des femmes sont sous contraceptions modernes.

« Nous souhaitons atteindre 30,5% au terme du PNDES », a laissé entendre le ministre. Au niveau de l'accès aux soins, il a confié qu'avec la politique de la gratuité, près de 4 millions de F CFA de femmes ainsi que leurs enfants en ont bénéficié dès les six premiers mois. Ce qui, de son avis, a permis de réduire la mortalité infantile et maternelle. « Au regard des résultats appréciables atteints, l'on peut affirmer que les différents acteurs ont joué leur partition », a fait savoir M. Meda.

Toutefois, le ministre a relevé qu'il faut envisager des actions fortes pour le reste de l'année dans les domaines de contreperformance. Car, a-t-il dit,

« les écarts qui ont été constatés concernent essentiellement la transition démographique pour laquelle des efforts restent à faire pour que la planification soit une réalité ».