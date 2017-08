Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Une étude pour assurer les services de base aux populations

Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Beouindé, a lancé le mercredi 9 août 2017 à Ouagadougou, l'étude d'élaboration des plans de développement des 12 arrondissements de la capitale.

La ville de Ouagadougou compte 12 arrondissements et 55 secteurs dont le développement dépend des élus locaux et des services techniques de la commune. Aussi, les maires des différents arrondissements doivent décliner leurs priorités à travers un diagnostic exhaustif de toutes les potentialités et les problématiques de leur entité territoriale. A cet effet, le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé a lancé dans sa ville, l'étude d'élaboration des plans de développement des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou le 9 août 2017. D'une durée de trois mois, la mission a été confiée à deux cabinets d'études, à savoir GEDES et CEFCOD. Ceux-ci auront la charge d'accompagner les maires et leurs populations durant tout le processus.

Pour ce faire, les arrondissements ont été répartis équitablement en deux lots. Le premier, suivi par le bureau GEDES, regroupe les arrondissements n°1, 2, 3, 4,8 et 9. Le second composé de ceux n°5, 6, 7, 10,11, et 12 revient au CEFCOD. Selon le bourgmestre Béouindé, la commune de Ouagadougou dispose d'un programme de développement 2016-2021 élaboré à partir des orientations du Plan national de développement économique et social (PNDES) et intitulé « Vivre ensemble, libre ensemble ». «Il faut maintenant que nous allions dans les arrondissements avec les maires pour que, eux aussi, au regard de la vision et des priorités que nous avons fixées pour la ville de Ouagadougou, puissent l'adapter en actions sur le terrain », a-t-il dit.

A l'en croire, ce processus doit aboutir à l'élaboration d'un plan quinquennal de développement intégré de chaque arrondissement suivant notamment le PNDES, les Objectifs de développement durable (ODD) et le programme de mandat de la commune. Sur le suivi de l'étude, M. Béouindé a fait savoir que la municipalité s'organise à travers des commissions ad hoc d'arrondissements et d'un comité technique à l'échelle communale. « L'objectif à court terme est de pouvoir planifier les actions de développement à réaliser dans nos arrondissements car d'un arrondissement à l'autre, les préoccupations, d'une manière générale, sont les mêmes mais les priorités changent parfois», a-t-il souligné. Et de certifier que les travaux seront financés par, non seulement le budget communal, mais également grâce aux différents partenariats. «Nous allons faire un appel au partenariat.

Comme l'Etat l'a si bien lancé, le Partenariat public-privé (PPP) est devenu l'une des solutions les plus indiquées pour le développement de notre pays », a signifié Armand Béouindé. Par ailleurs, il a rassuré l'ensemble des acteurs et partenaires de son soutien et les a invités au dialogue et au travail pour le plein succès des travaux.

Pour sa part, le député-maire de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou, Issa Anatole Bonkoungou, a salué l'initiative des autorités de la commune.

«A partir de ce lancement, nous devons descendre au niveau de la base pour inviter les populations à y adhérer afin de procéder par ordre de priorité », a-t-il ajouté.