Burkina Faso: Colonie de vacances - 250 enfants à l'école de l'intégration

La Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina (CNSS) a clos, la 27ème édition de la colonie de vacances inter-organismes de sécurité sociale, le mercredi 3 août 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, les colons ont montré leur savoir-faire à travers chants, danses et sketches.

Les participants à la colonie de vacances inter-organismes de sécurité sociale se sont dit au revoir dans une ambiance conviviale, le mercredi 3 août 2017, à Ouagadougou. Venus du Mali, du Niger, du Bénin et du Burkina, les 250 colons ont, durant deux semaines et sous l'œil « vigilant » des moniteurs et monitrices, appris à « vivre en communauté, à se connaître et à fraterniser ». Au moment où les portes se refermaient sur cette 27ème édition, le directeur de la colonie, Dr Jean Paul Ouédraogo, a dressé un bilan satisfaisant de ces quatorze jours « d'amitié et de partage ».

A ses dires, ce séjour a été mis à profit par les enfants pour mener des activités de divertissement, de découverte et d'apprentissage. Il s'agit principalement de la visite de la mare aux caïmans sacrés de Sabou, du site de sculpture sur granit de Loango et de la laiterie du monastère de Koubri. « Ils se sont également rendus chez le Mogho Naaba Baongho, empereur des Mossé, en vue de recevoir ses bénédictions », a-t-il fait savoir. En sus, le Dr Ouédraogo a indiqué qu'une nuit culturelle a été organisée au cours de laquelle chaque pays participant a, à travers sketches, danses et chorégraphie, montré les multiples facettes de sa richesse culturelle.

En outre, il a souligné qu'une conférence a été animée par Amadou Barro du ministère en charge des droits humains sur le thème de la colonie : « Droits de l'enfant et défis sécuritaires ». Pour lui, cette conférence a été l'occasion de rappeler les moments difficiles vécus par les populations de certaines zones où les droits fondamentaux des enfants sont très souvent bafoués. De quoi réjouir la représentante des colons, Oulématou Touré, qui a pris l'engagement au nom de ses pairs de s'impliquer dans la lutte pour les droits et la sécurisation des enfants. « Je souhaite que Dieu donne la force à nos différents présidents afin qu'ils réussissent leur pari de préserver, protéger et restaurer le droit et la sécurité dans nos Etats », a-t-elle dit. Elle a, par ailleurs, remercié les « tanties » et « tontons » ainsi que les responsables des organismes de prévoyance sociale du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina qui, chaque année, font l'effort malgré la crise économique de leur offrir ces « agréables moments de retrouvailles et de fraternité ».

Un facteur d'intégration

Embouchant la même trompette, le conseiller du directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale du Mali, Abdramane Cissé, a traduit sa reconnaissance aux organisateurs pour leur professionnalisme et leur engagement pour le bien-être des enfants. De son avis, les colonies de vacances sont non seulement un levier d'éducation et d'accompagnement à l'autonomie des enfants, mais aussi un facteur d'intégration sous régionale. C'est pourquoi, il a invité les colons à entretenir et consolider les liens d'amitié qu'ils ont tissés pendant ces deux semaines.

La secrétaire d'Etat en charge des affaires sociales, Yvette Dembélé, a, pour sa part, demandé aux enfants de cultiver et exprimer les valeurs d'acceptation de l'autre, d'engagement citoyen et responsable, d'intégrité, d'honnêteté, de rigueur dans le travail, d'humilité, d'entraide, de culture de la paix et de protection de l'environnement. Toute chose qui, selon elle, va faire d'eux des jeunes leaders au bénéfice de leurs nations respectives. En attendant, rendez-vous a été pris pour la 28ème édition au Mali.