Burkina Faso: Sessions parlementaires de 2017 - 34 nouvelles lois adoptées

L'Assemblée nationale a organisé, le mercredi 9 août 2017, une table-ronde des présidents des commissions générales et une vingtaine de journalistes issus de différents médias de la place. La rencontre a permis de faire le bilan des sessions parlementaires de l'année en cours.

L'arsenal juridique burkinabè a été renforcé de 34 nouvelles lois adoptées au cours des sessions ordinaires et extraordinaires de l'année 2017. Ce bilan a été établi par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) lors d'une table-ronde tenue, le mercredi 9 août 2017, avec des représentants d'une vingtaine d'organes de presse. Selon le président de ladite commission, Jacob Ouédraogo, ces nouveaux textes viennent enrichir le patrimoine législatif et contribuer à renforcer le cadre juridique et normatif tout en comblant un vide légal dans certains domaines de la société. « 18 de ces lois concernent des ratifications ou des autorisations de ratification portant pour l'essentiel sur des accords de financement de projets au profit du peuple burkinabè, notamment entre autres, l'extension et le renforcement de réseaux électriques, la construction de routes, l'agriculture et la santé », a précisé M. Ouédraogo.

Parmi les autres textes, a-t-il noté, certains peuvent retenir l'attention du grand public du fait de leur incidence sur la vie des citoyens et sur le fonctionnement normal des institutions étatiques. A ce titre, le président de la CAGIDH a énuméré, sans être exhaustif, la loi portant réglementation du secteur de l'énergie, la loi portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse de dépôts et de consignations du Burkina Faso, celle portant orientation et promotion des petites et moyennes entreprises et le texte sur l'organisation de la commercialisation de l'or et des autres matières précieuses.

La loi sur la modification de la composition et du fonctionnement de la Haute cour de justice et procédure applicable devant elle et celle portant modification du code de justice militaire au Burkina Faso. Toutes deux, adoptées en juin dernier lors de la deuxième session extraordinaire de 2017 figurent en bonne place dans le bilan de la CAGIDH. Hormis les lois, le député de la majorité, Jacob Ouédraogo, a noté l'adoption de trois résolutions en vue de la création de commissions d'enquêtes parlementaires. « Ces commissions d'enquêtes portent sur le système de santé, celui de l'enseignement, la réalisation d'infrastructures publiques et l'acquisition d'équipements par les maîtrises d'ouvrage déléguées (cette dernière a été initiée à la demande des députés de l'opposition) », a-t-il cité.

La table-ronde a été l'occasion pour le président de la CAGIDH de rendre hommage à toutes les autres commissions générales de l'Assemblée nationale pour le travail qu'elles abattent en amont en vue de soumettre à la plénière des textes de qualité. Ce sont la Commission des affaires étrangères et des Burkinabè de l'extérieur (CAEBE), la Commission des finances et du budget (COMFIB), la Commission du développement économique, de l'environnement et du changement climatique (CODECC), la Commission de la défense et de la sécurité (CODES) et celle chargée de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, de l'emploi, des affaires sociales et culturelles (CESJEASC).

« L'absentéisme des députés... »

Les journalistes ont mis à profit la rencontre pour soulever des préoccupations. Il s'agit notamment de celles relatives à la non-application des textes de lois après leur adoption, des absences de plus en remarquables des députés lors des plénières et l'implication tardive des hommes de médias dans le processus d'élaboration des lois.

Sur le premier point, le président de la CAGIDH a reconnu que dans l'histoire du parlement, de nombreux textes sont votés mais certains éprouvent de sérieuses difficultés dans leur mise en œuvre sur le terrain. « Dans le souci d'inverser la tendance, le Parlement est dans une dynamique de faire l'inventaire de tous ces textes », a laissé entendre Jacob Ouédraogo. Cette démarche, a-t-il ajouté, a pour but d'éviter l'inflation législative, c'est-à-dire le fait d'adopter de nouveaux textes pour régler un problème pour lequel des dispositions existent déjà.

De l'avis du député Alphonse Nombré du groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), par ailleurs ancien secrétaire général du Parlement burkinabè, lorsqu'une loi est adoptée, le Président du Faso dispose de 21 jours pour la promulguer et huit jours en cas d'urgence. Passés ces délais requis, les textes entrent systématiquement en vigueur après constat du président du Conseil constitutionnel. Concernant l'absentéisme à l'hémicycle, le député Nombré a fait une précision de taille : « Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la présence des députés est obligatoire lors des travaux en commission.

En ce qui concerne les plénières, les textes sont restés muets ». S'agissant du dernier point relatif à l'implication des médias dans le processus de confection des lois, quelques difficultés ont été évoquées. Le directeur général des médias de l'Assemblée nationale a fait remarquer l'exigüité des salles de commission qui impose un nombre limité de personnes mais aussi le risque pour les hommes de médias de prendre les projets de loi pour des lois alors qu'ils n'ont pas encore été examinés en plénière. La table-ronde a bénéficié du soutien financier du National démocratique Institute (NDI).