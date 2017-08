Ile Maurice: Nasera Vavra l'appelle - Craignant des «problèmes», Hanson Mungra porte plainte

Sa crainte, dit-elle, est que Siddick Islam soit retrouvé mort dans sa cellule et que la police fasse passer cela pour un suicide. «Li péna swisid dan so latet li. Si personn pa fer nanyé, mo pou fer enn lagrev», prévient Nasera Vavra.

«Je n'ai pas le droit de lui parler. D'ailleurs, je ne peux pas m'occuper du problème dont elle a parlé dans la presse», dit Hanson Mungra. Il precise que son rôle est de s'occuper des conditions de travail des gardiens de la prison et non des détenus. C'est pourquoi il a conseillé à Nasera Vavra de se tourner vers la National Human Rights Commission ou vers des associations internationales pour évoquer les problèmes de son mari.

«Cet appel peut me valoir des problèmes.» Et afin de se «protéger» après le coup de fil de Nasera Vavra, le président de la Prison Officers Association, Hanson Mungra, a fait une déposition à la police.

