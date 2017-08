Mali: Electricité - La ville de Yelimane sort des ténèbres

En effet, il y a exactement six mois, le Ministre de l'Energie et de l'Eau, Malick Alhousseini, effectuait une mission de supervision et d'inspection des installations d'eau et l'électricité dans certains cercles et localités de la région de Kayes. Cette mission lui a conduit le 12 mars dernier à Yélimané où il avait été accueilli avec des lampes à pétrole par les habitants.

C'était la fête, la joie et surtout la grande émotion, le dimanche dernier, 6 Août, à Yélimané dans la région de Kayes. Dans cette localité, le ministre de l'Energie et de l'Eau, Malick Alhousseini a procédé à l'inauguration de la première centrale d'électricité de la ville. La centrale comprend 4 groupes électrogènes d'une capacité totale de 1440 kva.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.