Botswana: Londres 2017 - Le Botswanais Makwala se fait entendre sur haut-parleur

Arrivé à Londres mercredi, Isaac Makwala a couru seul sur une piste détrempée et a réalisé le septième temps des séries. Autorisé par l'IAAF à courir seul, l'Africain a montré sa bonne forme après sa qualification en réalisant quelques pompes à la fin de sa course. Il sera l'une des attractions des demi-finales.

L'image fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux ! Après sa course en solo pour décrocher sa place en demi-finale des Mondiaux d'athlétisme sur le 200 m suite à son chrono de 20 '20, Isaac Makwala est à la Une des médias européens. L'interview exclusive du Botswanais a été diffusée sur le haut-parleur. Occasion pour les hommes de médias de recueillir le son et d'en diffuser dans leur organe. Ils étaient plusieurs journalistes à se prêter à jeu, comme l'indique l'image. Fait non reçurent qui s'invite dans les insolites de ces mondiaux.

