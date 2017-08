Cameroun: Désaccord Messapresse - Editeurs de presse - Comment on en arrive là

Des missions d'explications et de négociation à l'étranger après l'échec du dialogue… Plus »

Aucune des solutions globales envisagées n'a été concrétisée pour le moment. Toujours est-il que malgré ces dysfonctionnements, les éditeurs de la presse locale avaient continué à coopérer avec Messapresse. Jusqu'au jour où le distributeur a unilatéralement décidé de porter le taux de la commission de 33 % à 49 %. Non seulement il a pris la décision d'augmenter le taux de la commission sans consulter ses partenaires, mais aussi et surtout, il leur a prescrit de s'y conformer à partir du 3 juillet denier. Les éditeurs de presse ont opposé une fin de non recevoir à la demande du distributeur jugée exagérée. L'ancien distributeur a pris acte de la désapprobation des éditeurs locaux en se retirant de la distribution de la presse camerounaise « au plus tard le lundi 7 août 2017 ». Depuis lors, les éditeurs de la presse locale s'organisent pour écouler leurs produits sur le marché.

Cette commission était suffisamment importante pour permettre de distribuer les journaux nationaux sur l'ensemble du territoire national, tout en reversant le produit des ventes aux ayant-droits et en mettant à leur disposition les invendus. Ces clauses n'avaient malheureusement pas toujours été respectées par le distributeur. Lequel avait parfois privilégié les métropoles de Yaoundé et de Douala au détriment des villes secondaires, privant ainsi de nombreuses populations de la lecture des journaux. Il faut encore souligner que la répartition des kiosques dans les métropoles n'était pas systématique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.