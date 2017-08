Rabat — Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, à l'occasion de la clôture de la deuxième session de l'année législative 2016-2017.

Dans ce message, le président de la Chambre des conseillers exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l'ensemble des membres de la Chambre des conseillers, l'assurance de sa très haute considération accompagnée de ses sincères vœux de fidélité et de loyalisme.

Le président de la Chambre des conseillers, poursuit le message, saisit cette occasion pour évoquer l'esprit, le contenu et les finalités du Discours royal prononcé à l'occasion du 18ème anniversaire de l'accession de SM le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres, en ce sens qu'il constitue une source d'inspiration dans l'histoire contemporaine du Royaume et une feuille de route traçant les différents domaines de l'action parlementaire.

"En clôturant les travaux de cette session, la Chambre des conseillers tient à porter à la Haute connaissance de SA Majesté le Roi l'ensemble des réalisations accomplies durant cette session à la faveur des efforts de toutes les composantes de la Chambre des conseillers, aussi bien au niveau de la mise à niveau et l'amélioration du système législatif, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques, qu'au niveau du renforcement de l'action diplomatique et la consécration de l'ouverture de la Chambre des conseillers sur son entourage extérieur et l'instauration de plusieurs initiatives participatives avec les instances et les associations de la société civile, tout en évoquant les orientations de SM le Roi, contenues dans les messages royaux adressés aux participants aux activités de la Chambre, notamment ce qui concerne le rôle de cette instance dans le suivi du processus de l'édifice participatif du modèle marocain de justice sociale, conformément à Vos Hautes orientations royales", souligne le message.

Ainsi, ajoute le message, la Chambre des conseillers a adopté 46 projets de loi, reçu 30 délégations parlementaires et gouvernementales outre des personnalités diplomatiques, pris part à 20 manifestations parlementaires d'ordre régionale et internationale, signé trois mémorandums d'entente avec des parlements relevant des pays amis, africains et d'Amérique latine, et mis en place des mécanismes communs en vue de créer des forums parlementaires bilatéraux et multilatéraux.

La Chambre des conseillers accompagne avec une grande estime les réalisations importantes de SM le Roi, salue hautement les acquis accomplis sur la voie de l'édifice démocratique et de développement et s'engage pleinement, à cette heureuse occasion, dans la dynamique des réformes, tous azimuts, sous la sage conduite de SM le Roi, ajoute le message.

Le président de la Chambre de conseillers a imploré le Tout-Puissant de préserver le Souverain et perpétuer sur SM le Roi les bienfaits de santé et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale