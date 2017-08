Cameroun: Professionnalisation des enseignements - L'Université et le Port en synergie

Des missions d'explications et de négociation à l'étranger après l'échec du dialogue… Plus »

Entre autres objectifs visés par l'accord, l'optimisation de l'employabilité des diplômés de l'université, le renforcement, en cas de besoin, des capacités des personnels du Pad. Ainsi, les étudiants en fin de formation à l'université bénéficieront d'une immersion en environnement professionnel, et les cadres, ingénieurs, etc. déjà en service au Pad pourraient être recyclés ou s'inscrire dans le cadre de la formation continue. Dans la foulée, le port devrait tirer profit de l'expertise de l'université, qui s'intéresse aux écosystèmes littoraux et marins, à la gestion durable des pêches, et à d'autres « problématiques pertinentes ». Selon le recteur, l'Institut universitaire de technologie (Iut) et la Faculté de génie industriel (Fgi) sont « les vecteurs du projet », mais « ce programme de coopération est inclusif ». Tous les établissements de l'université peuvent y apporter leur contribution.

Tout mettre en œuvre pour que la professionnalisation des enseignements, au supérieur, ait un contenu toujours plus concret. La préoccupation a été rappelée ce mardi 8 août 2017 par le recteur de l'université de Douala. Le Pr. François-Xavier Etoa s'exprimait ainsi à l'école doctorale d'Akwa, peu avant la signature d'une convention entre l'institution qu'il dirige et le Port autonome de Douala (Pad). D'après le recteur, c'est le directeur général du Pad, Cyrus Ngo'o, qui s'est « rapproché de l'université » à cette fin. « Vous avez été proactif », s'est réjoui le Pr. Etoa, indiquant que la convention liait les deux entités pour cinq ans au moins. « Nous allons tout faire pour maintenir cet accord de partenariat que nous saluons tous », a déclaré pour sa part le Dg du Pad.

