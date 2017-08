Ile Maurice: Exemption de visa - Maurice absente de la liste du Qatar

Coïncidence ou conséquence ? En l'occurrence, celle du communiqué émis le 5 juin par le ministre des Terres et du logement, Showkutally Soodhun, soutenant l'Arabie saoudite dans le conflit l'opposant au Qatar. Le gouvernement qatari a émis une liste de 80 pays exemptés de visa avec effet immédiat depuis hier, mercredi 9 août. Mais Maurice n'y figure pas. Nos voisins seychellois et sud-africains bénéficient de ce privilège, tout comme l'Inde, les Maldives et plusieurs pays européens et de l'Amérique latine. Or, les Mauriciens qui travaillent dans ce pays du golfe sont nombreux.

C'est un représentant du ministère du Tourisme et de l'intérieur qui a fait l'annonce lors d'une conférence de presse. Les critères pris en considération sont, le premier, «d'ordre sécuritaire et le second d'ordre économique, à savoir le pouvoir d'achat des visiteurs», peut-on lire dans la presse internationale. La stratégie de Doha est de «stimuler le tourisme et le transport aérien ». Ce faisant, le Qatar ne veut pas être isolé du reste du monde après la sanction de l'Arabie saoudite et de ses alliés.

Communiqué

L'on se souvient que le Qatar n'a pas soutenu la résolution présentée à l'Organisation des Nations unies par l'Union africaine, représentant Maurice dans le litige l'opposant à la Grande-Bretagne sur le Chagos.

Le communiqué venant du ministère des Terres et du logement de Soodhun a fait l'objet d'une Private Notice Question (PNQ) le 30 juin. L'opposition avait exprimé des craintes de représailles.

Saudi Arabian Airlines à Maurice sur fond de bourde diplomatique

C'est le 14 septembre que le Saudi Arabian Airlines foulera la piste d'atterrissage de Plaisance pour la première fois. Cette compagnie desservira Maurice trois fois par semaine. Showkutally Soodhun l'avait annoncé en juillet, mais ce n'est que la semaine dernière que la compagnie a confirmé la nouvelle.

Lors de la PNQ de Xavier-Luc Duval le 30 juin, le leader de l'opposition avait affirmé que ce communiqué est arrivé comme une conspiration. Cela car dès le lendemain de sa publication, Saudi Arabian Airlines avait écrit sur son compte Tweeter qu'elle allait desservir Maurice. Dans la réponse parlementaire, le ministre Nando Bodha avait répondu que, pour toute desserte aérienne, il y a des procédures à respecter.