Riyad — Le Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz Al Saoud, a fait part de ses remerciements et considération à l'égard de SM le Roi Mohammed VI, qui a mis en avant les efforts déployés par le gouvernement saoudien en vue de servir les pèlerins.

Selon l'Agence Saoudienne de Presse (SPA), le Serviteur des Lieux Saints a exprimé ses remerciements et considération à l'endroit de SM le Roi qui a souligné, dans le message qu'Il a adressé au premier groupe des pèlerins marocains se rendant sur les Lieux Saints de l'Islam et dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Taoufiq, les efforts consentis par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour servir les hôtes du Seigneur et veiller à leur confort.

Le Serviteur des Lieux Saints, poursuit SPA, a noté que ce message traduit "la profondeur des relations fraternelles entre les leaders et les peuples des deux pays frères et témoigne de l'estime de SM le Roi Mohammed VI pour tous les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite en vue de permettre aux pèlerins d'accomplir leur hadj en toute sérénité et quiétude".