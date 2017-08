Congo-Kinshasa: Victoria Eleison - La sortie officielle de l'opus «Match d'entrainement» confirmée pour fin août 2017

Revêtus prétendument de pouvoirs surnaturels leur conférant l'invincibilité et munis pour… Plus »

«Match d'entrainement » est une production signée Jean De Pierre Badiata, un grand businessman. Puis un jour viendra « This is me » (« Eza nga » - Jean 9,9), l'album posthume de King Kester Emeneya, alias Muntu wa Zamani, qui avait coutume de scander : « La luta continua, Victoria e certa ! »

Ces artistes restés fidèles à Evala Malakozi jusqu'à ce jour méritent des fleurs et des remerciements, notamment : Djo Mampia, Chef d'orchestre et soliste, Donchard Mamale, Mopala Anki, Sephora Dinzenza, Moussa Keba, Tofolo, Toiture Mbaya, Iyaya Tshiele « Arc-en-ciel », Danny Wayana, Ezéchiel Musanda, Reagen Synthé. De même que certains membres du staff du groupe dont le Docteur Dekana Ngozi, Colonel Carl Lewis Kinzumba Nkokila, Colonel Bruno Mupepe, Major Serge Kimweti, Jos Lema, Luxène Musengi, Guy Kimvula, Lolo Mutima, Tonino Fernando, Thithi Levallois, Christian Mambu, Afimiko Emeneya, le Conseiller James de même que la veuve Florence Bandu Emeneya alias «la Reine des Fleurs».

Cet opus comporte six titres y compris un générique. Les nombreux mélomanes y découvriront des tubes tels que « Avocat du diable », « Médecins sans frontières », « Mageko », ... Ces œuvres musicales composées et chantées par des talentueux jeunes gens formés à « l'Université de Sorbonne » (Victoria Eleison) par le Grand Bachelier Emeneya, Docteur Honoris Causa, Kwangolo Zonso, peu avant son décès, vont émerveiller les amoureux de la bonne musique, particulièrement par la danse « Biloko nionso ya bana ».

