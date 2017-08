Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Vclub - Taggy Agiti Etekiama sollicité par plusieurs clubs !

Faisant suite à sa dernière Assemblée Générale Ordinaire du lundi 31 juillet dernier, l'As Vclub de Kinshasa a décidé de libérer plusieurs joueurs dont le rendement n'a pas été bon durant la saison qui vient de s'achever.

Taggy Agiti Etekiama, pourtant non concerné dans cette liste, fait plutôt l'objet de plusieurs sollicitations. L'international rwandais est convoité par plusieurs clubs dont les pourparlers sont en cours. A en croire des sources proches de l'équipe, Vclub pourrait enfin le libérer s'il trouve vraiment son compte à la hauteur de ce grand renard de surface.

Taggy Agiti Etekiama c'est lui qui a beaucoup plus émerveillé le public Vclubien tout au long de la saison. Il a marqué à 22 reprises ; 16 buts à la Ligue nationale de football, et 6 à la Ligue de champions de la Caf. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe ; le buteur maison. Les Vclubiens l'appellent "Etuka-ekota", entendez ; celui qui ne rate pas devant le poteau. Parmi ses meilleures réalisations de la saison, l'on se souvient encore de ce joli but contre Fc Renaissance du Congo, le 23 juin, dans un derby à haute tension. Alors que les deux équipes étaient en égalité et se dirigeaient vers un match nul (1-1), Etekiama ne choisi que la 90ème minute pour inscrire un joli but d'une coupée trajectoire, énervant sérieusement le public de Renaissance, jusqu'à créer des incidents graves selon la Linafoot. Etekiama est toujours très mal vu chez les supporters de Renaissance.

Aujourd'hui, le voici sur le point de départ. Un autre grand pion qui quitte vraiment l'effectif, c'est Guy Lusadisu Basilua. Le milieu de terrain de Vclub ne part pas ailleurs, il arrête plutôt sa carrière en tant que joueur, pour embrasser une autre carrière, celle d'entraîneur. Il va évoluer la saison prochaine aux côtés de Jean-Florent Ibenge comme entraîneur adjoint. Vclub a tellement renforcé son staff technique à tel point qu'il y aura également Jean-Pierre Raoul Shungu, un fils maison qui signe son retour. Enfin, Paulin Tokala sera aussi dans les sillages pour s'occuper des gardiens.

6.000.000 USD pour faire face à la saison 2018

Par ailleurs, il y a lieu de noter que dans les prévisions budgétaires ,Vclub a prévu un budget de 6.000.000 USD pour faire face à la saison 2018, saison au cours de laquelle, il s'est assigné comme objectif de gagner le championnat national, et en Ligue de champions, dépasser la phase de poule, et aller plus loin. Un autre objectif, Vclub note que la quote-part de retransmission télévisée de ces matches sera obligatoire cette saison. La coordination suivra de très près cette situation.

Dans une autre rubrique, mention spéciale a été accordée aux supporters (animateurs et stadiers), qui, pour la première fois de l'histoire, ont contribué financièrement à hauteur de 10.854 USD. Une autre mention, c'est celle de Glodi Ngonda désigné comme meilleur joueur de l'équipe, tandis que son coéquipier, Chadrac Muzungu, révélation de la saison.

Déjà des nouvelles recrues

Entre temps, Vclub recrute et renforce son ossature. Il y a déjà deux joueurs en prévenance de Fc Renaissance. Il s'agit de l'arrière latéral droit Djuma Shabani « Soda » et de l'ailier Jésus Moloko Ducapel. Hormis ces deux arrivées, le staff a annoncé l'arrivée de neuf autres éléments d'ici là.